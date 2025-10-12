Укр Рус Eng

У Києві відкрили оборонний кластер для компаній з Нідерландів

фото
Новини — Неділя, 12 жовтня 2025, 14:40 — Христина Бондарєва

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відкрив у Києві Нідерландський оборонний кластер для компаній зі своєї країни.

Про це він повідомив у суботу в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Брекельманс зазначив, що щораз більше нідерландських компаній починають свою діяльність в Україні.

"Для ще кращої координації та підтримки цих заходів у Києві було засновано Dutch Defence Cluster (DDC). Це важлива ініціатива для Нідерландів та України. Для мене велика честь офіційно відкрити цей центр", – повідомив Брекельманс.

Нагадаємо, Україна та Нідерланди у пʼятницю підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників.

У межах візиту до України міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також відвідав Одещину.

Нідерланди
