У Києві відкрили оборонний кластер для компаній з Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відкрив у Києві Нідерландський оборонний кластер для компаній зі своєї країни.

Про це він повідомив у суботу в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Брекельманс зазначив, що щораз більше нідерландських компаній починають свою діяльність в Україні.

"Для ще кращої координації та підтримки цих заходів у Києві було засновано Dutch Defence Cluster (DDC). Це важлива ініціатива для Нідерландів та України. Для мене велика честь офіційно відкрити цей центр", – повідомив Брекельманс.

Steeds meer Nederlandse bedrijven maken de stap naar Oekraïne.



Om deze activiteiten nog beter te coördineren en ondersteunen, is in Kyiv het Dutch Defence Cluster (DDC) opgericht. Een belangrijk initiatief voor Nederland en Oekraïne.



Eervol om dit officieel te openen. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/92UbA0Odzm – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 11, 2025

Нагадаємо, Україна та Нідерланди у пʼятницю підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників.

У межах візиту до України міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також відвідав Одещину.