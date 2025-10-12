В Киеве открыли оборонный кластер для компаний из Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс открыл в Киеве Нидерландский оборонный кластер для компаний из своей страны.

Об этом он сообщил в субботу в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Брекельманс отметил, что все больше нидерландских компаний начинают свою деятельность в Украине.

"Для еще лучшей координации и поддержки этих мероприятий в Киеве был основан Dutch Defence Cluster (DDC). Это важная инициатива для Нидерландов и Украины. Для меня большая честь официально открыть этот центр", – сообщил Брекельманс.

Steeds meer Nederlandse bedrijven maken de stap naar Oekraïne.



Om deze activiteiten nog beter te coördineren en ondersteunen, is in Kyiv het Dutch Defence Cluster (DDC) opgericht. Een belangrijk initiatief voor Nederland en Oekraïne.



Eervol om dit officieel te openen. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/92UbA0Odzm – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 11, 2025

Напомним, Украина и Нидерланды в пятницу подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.

В рамках визита в Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также посетил Одесскую область.