В Киеве открыли оборонный кластер для компаний из Нидерландов

Новости — Воскресенье, 12 октября 2025, 14:40 — Кристина Бондарева

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс открыл в Киеве Нидерландский оборонный кластер для компаний из своей страны.

Об этом он сообщил в субботу в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Брекельманс отметил, что все больше нидерландских компаний начинают свою деятельность в Украине.

"Для еще лучшей координации и поддержки этих мероприятий в Киеве был основан Dutch Defence Cluster (DDC). Это важная инициатива для Нидерландов и Украины. Для меня большая честь официально открыть этот центр", – сообщил Брекельманс.

Напомним, Украина и Нидерланды в пятницу подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.

В рамках визита в Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также посетил Одесскую область.

