Міністр оборони Нідерландів обговорив в Одесі реалізацію 400 млн євро для морської безпеки

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Одеси в неділю обговорив реалізацію пакета підтримки на суму 400 млн євро для зміцнення морської безпеки України.

Про це Брекельманс написав у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Міністр, зокрема, повідомив, що відвідав Одесу для зустрічі з представниками Військово-морських сил України.

"Приємно повернутися до Одеси, щоб підтримати ВМС України. Ми обговорюємо реалізацію нашого пакета заходів з морської безпеки на суму 400 млн євро, що включає кораблі та морські дрони", – написав Брекельманс.

Він підкреслив, що ця допомога має вирішальне значення для посилення оборони України від морських і десантних атак, а також для забезпечення вільного судноплавства у Чорному морі.

Раніше Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників.

Крім того, Брекельманс відкрив у Києві Нідерландський оборонний кластер для компаній зі своєї країни.