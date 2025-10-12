Министр обороны Нидерландов обсудил в Одессе реализацию 400 млн евро для морской безопасности
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Одессу в воскресенье обсудил реализацию пакета поддержки на сумму 400 млн евро для укрепления морской безопасности Украины.
Об этом Брекельманс написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".
Министр, в частности, сообщил, что посетил Одессу для встречи с представителями Военно-морских сил Украины.
"Приятно вернуться в Одессу, чтобы поддержать ВМС Украины. Мы обсуждаем реализацию нашего пакета мер по морской безопасности на сумму 400 млн евро, который включает корабли и морские дроны", – написал Брекельманс.
Он подчеркнул, что эта помощь имеет решающее значение для усиления обороны Украины от морских и десантных атак, а также для обеспечения свободного судоходства в Черном море.
Ранее Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.
Кроме того, Брекельманс открыл в Киеве Нидерландский оборонный кластер для компаний из своей страны.