Министр обороны Нидерландов обсудил в Одессе реализацию 400 млн евро для морской безопасности

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Одессу в воскресенье обсудил реализацию пакета поддержки на сумму 400 млн евро для укрепления морской безопасности Украины.

Об этом Брекельманс написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр, в частности, сообщил, что посетил Одессу для встречи с представителями Военно-морских сил Украины.

"Приятно вернуться в Одессу, чтобы поддержать ВМС Украины. Мы обсуждаем реализацию нашего пакета мер по морской безопасности на сумму 400 млн евро, который включает корабли и морские дроны", – написал Брекельманс.

Он подчеркнул, что эта помощь имеет решающее значение для усиления обороны Украины от морских и десантных атак, а также для обеспечения свободного судоходства в Черном море.

Ранее Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.

Кроме того, Брекельманс открыл в Киеве Нидерландский оборонный кластер для компаний из своей страны.