Зеленский: Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом президент сказал в своем обращении в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что во второй раз за два дня, в воскресенье, имел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, сейчас идет детальное сотрудничество с Америкой, чтобы усилить украинскую ПВО и "все наши возможности защиты: „патриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность".

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам „Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", – сказал Зеленский.

"Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", – добавил президент.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что в России вызывает особое беспокойство возможность поставок США дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

11 октября Зеленский также провел беседу с Дональдом Трампом.

По данным издания Axios, в ходе этой беседы Зеленский говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.