Зеленський розповів про підготовку до зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів, що інтенсивно готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на 17 жовтня.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 14 жовтня, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що "детально готується" до зустрічі з президентом США у п’ятницю і обговорює ці деталі з профільними відомствами.

"Детально готуємося до нашої розмови з Президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником "Нафтогазу", також із командою Офісу – усі аспекти розмови мають бути опрацьовані так, щоб Україна була справді посилена", – зазначив він.

Володимир Зеленський зазначив, що "певні речі" з Трампом вже обговорювали і вже є "контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "Петріотів", щодо "Томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї". Він повторив, що деякі питання настільки чутливі, що їх небажано обговорювати у телефонній розмові.

"Ми плануємо й зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус Росії до миру", – додав він.

Зеленський висловив думку, що успіх миротворчих зусиль для припинення "гарячої війни" між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази – сигнал про те, що Росію також можна "дотиснути" до припинення агресії.

"У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа", – наголосив він.

За даними ЗМІ, питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk буде одним з ключових на зустрічі Зеленського і Трампа.

За останні дін Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання ракет Tomahawk.

Також Зеленський вдруге за останні дні поговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який нещодавно зустрічався з Трампом у Вашингтоні.