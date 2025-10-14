Зеленский рассказал о подготовке к встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что интенсивно готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на 17 октября.

Об этом он сообщил в вечернем обращении 14 октября, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что "детально готовится" к встрече с президентом США в пятницу и обсуждает эти детали с профильными ведомствами.

"Детально готовимся к нашей беседе с президентом Трампом. Провел сегодня совещание с военными, Министерством иностранных дел, министром энергетики, руководителем „Нафтогаза", а также с командой Офиса – все аспекты беседы должны быть проработаны так, чтобы Украина была действительно усилена", – отметил он.

Владимир Зеленский отметил, что "определенные вещи" с Трампом уже обсуждали и уже есть "контуры решений, которые могут помочь, – по "Петриотам", по „Томагавкам", это очень важно, и некоторым другим видам оружия". Он повторил, что некоторые вопросы настолько чувствительны, что их нежелательно обсуждать в телефонном разговоре.

"Мы планируем и встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний. Конечно, наша ключевая задача – это ПВО и устойчивость наших городов и громад, а также принуждение России к миру", – добавил он.

Зеленский высказал мнение, что успех миротворческих усилий по прекращению "горячей войны" между Израилем и ХАМАС в секторе Газа – сигнал о том, что Россию также можно "дожать" до прекращения агрессии.

"У нас есть четкое видение того, как шаги Америки, шаги Европы, других наших партнеров, наши шаги здесь, в Украине, могут приблизить завершение войны. Важно лидерство Америки – лидерство президента Трампа", – подчеркнул он.

По данным СМИ, вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет одним из ключевых на встрече Зеленского и Трампа.

За последние дни Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые, в частности, касались предоставления ракет Tomahawk.

Также Зеленский во второй раз за последние дни поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, который недавно встречался с Трампом в Вашингтоне.