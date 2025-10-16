В Боснии отпустили из-под стражи наемника, воевавшего против Украины

Гражданин Боснии и Герцеговины Дарио Ристич, задержанный в Сараево по подозрению в участии в боевых действиях на стороне России в Украине, был освобожден из-под стражи 15 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом балканской службе "Радио Свобода" сообщил его адвокат Раде Чулибрк.

По словам Чулибрка, наемника Ристича освободили из-под стражи после того, как прокуратура попросила поместить его под домашний арест до истечения месячного срока содержания под стражей. Документы и телефон Ристича были конфискованы.

Чулибрк также сообщил, что защита Ристича подала предложение о заключении соглашения о признании вины, но соглашение с прокуратурой БиГ еще не было достигнуто.

За уголовное преступление, связанное с присоединением к иностранным паравоенным и военным подразделениям, Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины предусматривает наказание от трех месяцев до десяти лет лишения свободы.

Ристич потерял ногу на поле боя в Украине и был арестован 19 сентября в аэропорту Сараево на основании красного уведомления Интерпола, выданного на его имя в марте 2025 года.

Этот гражданин Боснии и Герцеговины, уроженец Модричи, подозревается в том, что с ноября 2023 года воевал на стороне России в Украине. Он получил российское гражданство.

Напомним, в начале сентября в Финляндии начали проверку в отношении бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.

В апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.