ЗМІ дізналися орієнтовний план зустрічі Трампа і Зеленського

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 17 жовтня може відбутися близько 20:00 за Києвом.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить американський портал Roll Call, що спеціалізується на діяльності влади у США та відстежує у тому числі президентський графік.

За даними порталу, зустріч Трампа і Зеленського запланована на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом), її початок буде відкритим для преси.

За 15 хвилин розпочнуться їхні переговори у форматі "двостороннього обіду".

Roll Call Roll Call

О 15:00, згідно з цим графіком, Трамп вже має вилітати до Флориди.

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона ще напередодні, 16 жовтня, та провів серію зустрічей з представниками оборонних компаній США, у тому числі виробником ЗРК Patriot.

Щодо зустрічі з Трампом він висловив очікування, що "імпульс до приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України".

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

У Кремлі сказали, що Путін застеріг Трампа від поставок Україні ракет Tomahawk – що, як очікують, буде одним з ключових питань розмови 17 жовтня.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.