СМИ узнали ориентировочное время встречи Трампа и Зеленского

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 17 октября может состояться около 20:00 по Киеву.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит американский портал Roll Call, специализирующийся на деятельности власти в США и отслеживающий в том числе президентский график.

По данным портала, встреча Трампа и Зеленского запланирована на 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву), ее начало будет открытым для прессы.

Через 15 минут начнутся их переговоры в формате "двустороннего обеда".

В 15:00, согласно этому графику, Трамп уже должен вылетать во Флориду.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон еще накануне, 16 октября, и провел серию встреч с представителями оборонных компаний США, в том числе производителем ЗРК Patriot.

От встречи с Трампом он выразил ожидание, что "импульс к обузданию террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины".

Напомним, Трамп 16 октября впервые почти за два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

В Кремле сказали, что Путин предостерег Трампа от поставок Украине ракет Tomahawk – что, как ожидается, будет одним из ключевых вопросов разговора 17 октября.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и выразил мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.