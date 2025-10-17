У Республіці Сербській призначать тимчасову заміну позбавленому мандата Додіку

Парламент Республіки Сербської, ентитету у складі Боснії і Герцеговини, призначить виконувача обовʼязків президента – через понад два місяці після позбавлення мандата Мілорада Додіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Народна скупщина Республіки Сербської анонсувала, що збереться для призначення виконувача обовʼязків глави ентитету у суботу.

Це стало першим офіційним підтвердженням того, що позбавлений мандата президент РС Мілорад Додік усе ж залишить свою посаду.

Зазначимо, що призначений парламентом Республіки Сербської замісник обійматиме посаду лише протягом одного місяця – до 23 листопада, коли в ентитеті відбудуться нові президентські вибори.

Незрозуміло, чому парламент РС хоче призначити тимчасового президента лише на місяць, оскільки будь-хто з двох віцепрезидентів – які не втратили мандат разом із Додіком – може виконувати президентські обов'язки.

Місцеві ЗМІ припускають, що парламент РС хоче проголосувати за призначення Жельки Цвіянович – членкині президії Боснії і Герцеговини, яка представляє її сербське населення.

Хоча цей крок є сумнівним з юридичного погляду (одна людина не може обіймати дві посади у виконавчій владі у БіГ), в разі призначення Цвіянович тимчасовою президенткою РС буде заблокована робота президії БіГ, а отже – й ухвалення рішень на рівні конфедерації.

Нагадаємо, Республіка Сербська не має президента з серпня, коли було підтверджено вирок Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

