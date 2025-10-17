В Республике Сербской назначат временную замену лишенного мандата Додика

Парламент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, назначит исполняющего обязанности президента – спустя более двух месяцев после лишения мандата Милорада Додика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Народная скупщина Республики Сербской анонсировала, что соберется для назначения исполняющего обязанности главы энтитета в субботу.

Это стало первым официальным подтверждением того, что лишенный мандата президент РС Милорад Додик все же покинет свой пост.

Отметим, что назначенный парламентом Республики Сербской заместитель будет занимать должность только в течение одного месяца – до 23 ноября, когда в энтитете состоятся новые президентские выборы.

Непонятно, почему парламент РС хочет назначить временного президента только на месяц, поскольку любой из двух вице-президентов, которые не потеряли мандат вместе с Додиком, может исполнять президентские обязанности.

Местные СМИ предполагают, что парламент РС хочет проголосовать за назначение Жельки Цвиянович – члена президиума Боснии и Герцеговины, которая представляет ее сербское население.

Хотя этот шаг является сомнительным с юридической точки зрения (один человек не может занимать две должности в исполнительной власти в БиГ), в случае назначения Цвиянович временным президентом РС будет заблокирована работа президиума БиГ, а следовательно – и принятие решений на уровне конфедерации.

Напомним, Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

