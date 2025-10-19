СМИ узнали, как злоумышленникам удалось ограбить Лувр

В ограблении парижского музея Лувр в воскресенье утром участвовали четверо злоумышленников, которые скрылись на скутерах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнало издание Le Parisien.

По информации Le Parisien, в ограблении участвовали четверо злоумышленников.

Двое из них были одеты в желтые жилеты – вероятно, маскируясь под технических работников; именно они непосредственно и украли драгоценности, забравшись в Лувр на подъемнике.

Остальные двое были на скутерах – они отвезли других двух злоумышленников вместе с похищенными драгоценностями.

Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершили за 7 минут.

После этого музей закрыли для посетителей.

Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: разбитую корону Евгении и еще один предмет, который пока не называют.