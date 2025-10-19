ЗМІ показали перші кадри пограбування Лувру

Французький телеканал BMFTV опублікував перші кадри пограбування паризького музею Лувр, яке відбулось уранці в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відео видно чоловіка в жовтому жилеті, який розбиває вітрину за допомогою кутової шліфувальної машини, при цьому в залі Лувру в цей час перебувають відвідувачі.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA – BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Як повідомлялось раніше, в пограбуванні взяли участь четверо людей: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувались під працівників, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли.

Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: розбиту корону Євгенії та ще один предмет, який поки не називають.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що пограбування здійснили за 7 хвилин. Після цього музей закрили для відвідувачів.