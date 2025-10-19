Укр Рус Eng

СМИ показали первые кадры ограбления Лувра

Новости — Воскресенье, 19 октября 2025, 19:33 — Олег Павлюк

Французский телеканал BMFTV опубликовал первые кадры ограбления парижского музея Лувр, которое произошло утром в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео видно мужчину в желтом жилете, который разбивает витрину с помощью угловой шлифовальной машины, при этом в зале Лувра в это время находятся посетители.

Как сообщалось ранее, в ограблении приняли участие четверо людей: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись.

Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: разбитую корону Евгении и еще один предмет, который пока не называют.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершили за 7 минут. После этого музей закрыли для посетителей.

