Тисячі людей вийшли на марші в Сербії проти правління Вучича

Тисячі людей у середу вийшли на протестні марші в кількох сербських містах, демонструючи стійкий опір авторитарному правлінню президента Александара Вучича.

Натовпи зібралися, щоб відзначити 11 місяців відтоді, як у північному сербському місті Новий Сад обвалився бетонний навіс, що забрав життя 16 людей і став поштовхом до масштабного антиурядового руху.

Протестувальники вважають, що трагедія на реконструйованому залізничному вокзалі сталася через корупційно зумовлену недбалість у будівельних проєктах. Реконструкція вокзалу була частиною ширшої програми оновлення залізниць, у якій брали участь китайські компанії.

У Белграді протестувальники, піднімаючи вгору телефони з увімкненим світлом, йшли мовчки, вшановуючи пам’ять жертв, серед яких були й діти. У Новому Саді величезні натовпи зібралися під зливою, що накрила місто.

Інцидентів цього разу не зафіксували, на відміну від попередніх акцій, коли поліція застосовувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

Студенти університетів – головна рушійна сила протестів – вимагають справедливості у справі трагедії в Новому Саді, а також проведення дострокових парламентських виборів, на яких вони сподіваються усунути від влади популістський уряд Вучича.

Багатомісячні протести стали найсерйознішим викликом для Вучича за останні роки. Сербського лідера звинувачують у придушенні демократичних свобод і сприянні розвитку злочинності та корупції, він це заперечує.

Останніми тижнями влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

