Тысячи людей вышли на марши в Сербии против правления Вучича

Тысячи людей в среду вышли на протестные марши в нескольких сербских городах, демонстрируя устойчивое сопротивление авторитарному правлению президента Александара Вучича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Люди собрались через 11 месяцев с тех пор, как в северном сербском городе Новый Сад обвалился бетонный навес, унеся жизни 16 человек и став толчком к масштабному антиправительственному движению.

Протестующие считают, что трагедия на реконструированном железнодорожном вокзале произошла из-за коррупционно обусловленной халатности в строительных проектах. Реконструкция вокзала была частью более широкой программы обновления железных дорог, в которой участвовали китайские компании.

В Белграде протестующие, поднимая вверх телефоны с включенным светом, шли молча, почтив память жертв, среди которых были и дети. В Новом Саде огромные толпы собрались под ливнем, накрывшим город.

Инцидентов на этот раз не зафиксировали, в отличие от предыдущих акций, когда полиция применяла слезоточивый газ против демонстрантов.

Студенты университетов – главная движущая сила протестов – требуют справедливости в деле трагедии в Новом Саде, а также проведения досрочных парламентских выборов, на которых они надеются отстранить от власти популистское правительство Вучича.

Многомесячные протесты стали самым серьезным вызовом для Вучича за последние годы. Сербского лидера обвиняют в подавлении демократических свобод и содействии развитию преступности и коррупции, он это отрицает.

В последние недели власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому либо иному давлению из-за участия в протестах.

