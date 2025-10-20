Макрон пообещал вернуть похищенные из Лувра драгоценности и наказать виновных

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что все виновные в ограблении одного из самых известных в мире музеев в центре Парижа – Лувра – будут привлечены к ответственности.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Макрон заявил, что кража, совершенная в Лувре 19 октября, является "нападением на наследие".

"Мы вернем произведения, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное под руководством прокуратуры Парижа", – подчеркнул он.

Также Макрон подчеркнул, что проект "Новое возрождение Лувра", который запустят в январе, предусматривает усиление мер безопасности.

"Он обеспечит сохранность и защиту того, что составляет нашу память и нашу культуру", – добавил французский президент.

Как сообщалось ранее, в ограблении приняли участие четверо людей: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись.

Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: разбитую корону Евгении и еще один предмет, который пока не называют.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершили за 7 минут. После этого музей закрыли для посетителей.