Британские солдаты смогут сбивать беспилотники над военными объектами

Войска Великобритании получат новые полномочия сбивать дроны, которые угрожают военным базам страны.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на слова министра обороны страны Джона Хили, передает "Европейская правда".

Ожидается, что в понедельник, 20 октября, глава Минобороны Великобритании обнародует свое видение защиты важнейших военных баз страны в ответ на растущую угрозу со стороны России.

В это видение, в частности, входят новые полномочия по сбиванию дронов, которые угрожают военным базам страны.

В то же время собеседник издания отметил, что британское правительство "не исключает возможности распространения этих полномочий на другие важные объекты, такие как аэропорты".

"Мы всегда будем делать все необходимое для обеспечения безопасности британского народа, и в данный момент мы разрабатываем новые полномочия – которые будут закреплены в законе о вооруженных силах – для сбивания неизвестных беспилотников над военными объектами Великобритании", – заявит Хили.

Как отмечается, в настоящее время военные могут использовать специальное оборудование для борьбы с беспилотниками, которое может отслеживать приближение беспилотников, перехватывать сигнал и силой изменять их курс. Оно также может нарушать сигнал GPS.

Однако новое предложение предоставит солдатам или полиции Министерства обороны "кинетическую опцию" сбивать их на месте, что сейчас они могут делать только в экстремальных обстоятельствах.

Напомним, в сентябре Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Это произошло после того, как 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Украинские военные уже развернули миссию в Дании, чтобы делиться с коллегами опытом Украины в противодействии вражеским беспилотникам.

Кроме того, в связи с тем, что неизвестные дроны часто нарушают работу аэропортов Германии, земельное правительство Баварии одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример принятый правительством Баварии закон.

Однако в Бундестаге говорят, что Германии, вероятно, придется изменять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые в настоящее время существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.