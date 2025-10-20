Мін’юст Франції: пограбування Лувру свідчить про провал служб безпеки

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен заявив, що крадіжка коштовностей у Луврі в неділю створила дуже негативний імідж Франції, оскільки свідчить про провал служб безпеки.

Про це він заявив у інтерв’ю французьким ЗМІ у понеділок, 20 жовтня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, 19 жовтня в Парижі пограбували один із найвідоміших музеїв у світі – Лувр.

Дарманен наступного дня акцентував, що цей інцидент створив дуже негативний імідж Франції, оскільки свідчить про провал служб безпеки.

"У Парижі та Франції є багато музеїв, в яких зберігаються безцінні експонати. Безсумнівно, ми зазнали невдачі", – заявив міністр юстиції країни.

Він додав, що поліція зрештою заарештує винуватців.

Як повідомлялось раніше, в пограбуванні взяли участь четверо людей: двоє були в жовтих жилетах і, ймовірно, маскувались під працівників, ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли.

Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: розбиту корону Євгенії та ще один предмет, який поки не називають.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що пограбування здійснили за 7 хвилин. Після цього музей закрили для відвідувачів.

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що всі винні у пограбуванні будуть притягнуті до відповідальності.