Минюст Франции: ограбление Лувра говорит о провале служб безопасности

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что кража драгоценностей в Лувре в воскресенье создала очень негативный имидж Франции, поскольку свидетельствует о провале служб безопасности.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ в понедельник, 20 октября, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, 19 октября в Париже ограбили один из самых известных музеев в мире – Лувр.

Дарманен на следующий день акцентировал, что этот инцидент создал очень негативный имидж Франции, поскольку свидетельствует о провале служб безопасности.

"В Париже и Франции есть много музеев, в которых хранятся бесценные экспонаты. Несомненно, мы потерпели неудачу", – заявил министр юстиции страны.

Он добавил, что полиция в конце концов арестует виновников.

Как сообщалось ранее, в ограблении участвовали четыре человека: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись.

Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: разбитую корону Евгении и еще один предмет, который пока не называют.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершили за 7 минут. После этого музей закрыли для посетителей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что все виновные в ограблении будут привлечены к ответственности.