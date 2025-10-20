СМИ показали, какие драгоценности украли из Лувра
Новости — Понедельник, 20 октября 2025, 12:08 —
Из французского Лувра похитили восемь исторически ценных ювелирных изделий, среди которых тиары, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевам и императрице Евгении.
Об этом стало известно газете Le Parisien, пишет "Европейская правда".
В воскресенье, 19 октября, неизвестные проникли в галерею Аполлона в Лувре. Они взломали две витрины с высоким уровнем безопасности и похитили восемь предметов, имеющих неоценимую историческую ценность.
По информации газеты, речь идет о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Это изделие, высотой 6,2 см и шириной 10,7 см, изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.
Эту драгоценность носила королева Гортензия, дочь Жозефины де Богарне, первой жены Наполеона, а затем Мария-Амели де Бурбон-Сицилия, жена Луи-Филиппа.
Также неизвестные похитили ожерелье из сапфирового ювелирного набора, принадлежавшего королеве Марии-Амели и королеве Гортензии, и серьги из сапфирового ювелирного набора, принадлежавшего королеве Марии-Амели и королеве Гортензии.
Как отмечается, изумрудное ожерелье и пара изумрудных сережек были подарком Наполеона своей второй жене в марте 1810 года. Ожерелье украшено не менее чем 32 изумрудами и 1138 бриллиантами.
Из музея похитили "реликвиарную брошь", которая составлена из 94 бриллиантов и принадлежала императрице Евгении.
Также исчезла тиара, принадлежавшая императрице Евгении, которая правила как регент при Наполеоне. Похитили и большой бант на лифе императрицы Евгении.
Как сообщалось ранее, в ограблении участвовали четыре человека: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись.
Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: разбитую корону Евгении и еще один предмет, который пока не называют.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление совершили за 7 минут. После этого музей закрыли для посетителей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что все виновные в ограблении будут привлечены к ответственности.