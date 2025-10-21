Байден закончил курс лучевой терапии для лечения рака

Экс-президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии, который проходил для лечения агрессивной формы рака простаты.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь Байдена.

46-й президент США в понедельник завершил курс лучевой терапии для лечения рака и чувствует себя хорошо, отметила пресс-секретарь. Курс длился несколько недель.

Она не стала комментировать прогнозы врачей о том, понадобится ли Байдену еще один курс лечения.

Ранее сообщалось, что Байден проходит лучевую и гормональную терапию.

В прошлом месяце 82-летний Байден также прошел лечение рака кожи.

Напомним, в мае 82-летний Джо Байден объявил, что ему диагностировали агрессивную форму рака простаты, которая дала метастазы в кости. С тех пор он редко появляется на публике. Пресс-секретарь экс-президента опроверг обвинения в сокрытии заболевания Байдена.

Джо Байден, как известно, планировал во второй раз побороться за пост с Дональдом Трампом на выборах 2024 года, но после провальных дебатов, где он выглядел слишком уставшим, под давлением окружения уступил роль кандидата в пользу своей вицепрезидентки Камалы Харрис.