Во Франции оценили стоимость украшений, похищенных из Лувра

Куратор Лувра оценил экономический ущерб в результате резонансного похищения драгоценностей в минувшее воскресенье в 88 миллионов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире RTL во вторник сказала прокурор Парижа Лора Беккуа.

Приведенная Беккуа оценка в 88 миллионов евро – это первая ориентировочная сумма похищенного во время ограбления Лувра.

"Эта сумма действительно впечатляет, но следует помнить, что это экономический ущерб, он не идет ни в какое сравнение с историческим ущербом, нанесенным этой кражей", – добавила она.

Прокурор также выразила надежду, что злоумышленники не решат "разбрать" и "переплавить" драгоценности, чтобы продать их.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что виновных поймают и привлекут к ответственности. Поиск воров до сих пор продолжается.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.