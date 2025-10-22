У Литві скликали безпекове засідання через наліт метеокуль з контрабандою із Білорусі

Прем’єрка Литви Інга Ругінене скликала термінове засідання Комісії з нацбезпеки у зв’язку з наймасовішим порушенням кордонів країни метеозондами з контрабандними цигарками з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить LRT.

Ругінене заявила, що у зв’язку з подіями ночі скликає термінове засідання Комісії з нацбезпеки.

"Ми маємо терміново обговорити ситуацію і не займатися дебатами, а знайти рішення, як нам діяти далі", – сказала вона.

Прем’єрка зауважила, що проблемою є не так сама контрабанда у такий спосіб, як те, що ці метеокулі вже не вперше зривають роботу аеропорту Вільнюса.

"Дуже погано, що у нас досі немає технічного рішення. Одна справа, коли метеокуля перелетіла кордон і десь впала… Зовсім інша справа, коли це біля аеропортів. Аеропорти мають бути надійно захищені", – заявила Інга Ругінене.

Вона також висловила сподівання на "відповідальний підхід" Білорусі.

"Дуже хотілось би, щоб Білорусь також відповідально поставилася до цих інцидентів. Якими б не були наші політичні відносини, ми маємо підтримувати співпрацю на технічному рівні. Це не нормально, що ці метеокулі перетинають наш кордон і нам доводиться перехоплювати їх і не давати долетіти до стратегічних об’єктів", – зазначила вона.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня Литві довелося закрити повітряний простір і зупинити роботу аеропорту Вільнюса через масовий приліт з Білорусі метеокуль з контрабандою цигарок.

Повітряний простір відкрили лише о 6:30 ранку. Від цього епізоду постраждали понад 4 тисячі пасажирів з 30 рейсів, 14 рейсів до Вільнюса довелося спрямувати в інші аеропорти. Проблеми з рейсами можуть продовжитися і протягом дня через те, що літаки вночі не могли приземлитися та вилетіти за передбаченим графіком.

Командувач прикордонної служби, генерал Рустам Любаєвс згодом сказав, що перехопили 12 метеокуль, а всього радари Повітряних сил зафіксували понад 200 таких об’єктів.

Очільник Національного центру реагування на кризові ситуації Вільмантас Віткаускас сказав, що така масова поява метеозондів має ознаки скоординованої операції.

Як відомо, перед цим роботу низки європейських аеропортів зривали підняттям невідомих дронів поблизу летовищ. Ця серія інцидентів почалася з двох найгучніших випадків у Данії, де загадкові БпЛА з’явилися не лише біля аеропортів, а й військових об’єктів.

Випадки активізували роботу над європейською "стіною дронів".