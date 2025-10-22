В Литве созвали заседание из-за налета метеошаров с контрабандой из Беларуси

Премьер Литвы Инга Ругинене созвала срочное заседание Комиссии по нацбезопасности в связи с массовым нарушением границ страны метеозондами с контрабандными сигаретами из Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит LRT.

Ругинене заявила, что в связи с событиями ночи созывает срочное заседание Комиссии по нацбезопасности.

"Мы должны срочно обсудить ситуацию и не заниматься дебатами, а найти решение, как нам действовать дальше", – сказала она.

Премьер отметила, что проблемой является не так сама контрабанда, как то, что эти метеошары уже не впервые срывают работу аэропорта Вильнюса.

"Очень плохо, что у нас до сих пор нет технического решения. Одно дело, когда шар перелетел границу и где-то упал... Совсем другое дело, когда это возле аэропортов. Аэропорты должны быть надежно защищены", – заявила Инга Ругинене.

Она также выразила надежду на "ответственный подход" Беларуси.

"Очень хотелось бы, чтобы Беларусь также ответственно отнеслась к этим инцидентам. Какими бы ни были наши политические отношения, мы должны поддерживать сотрудничество на техническом уровне. Это не нормально, что эти шары пересекают нашу границу и нам приходится перехватывать их и не давать долететь до стратегических объектов", – отметила она.

Напомним, вечером 21 октября Литве пришлось закрыть воздушное пространство и остановить работу аэропорта Вильнюса из-за массового прилета из Беларуси метезондов с контрабандой сигарет.

Воздушное пространство открыли только в 6:30 утра. От этого эпизода пострадали более 4 тысяч пассажиров из 30 рейсов, 14 рейсов в Вильнюс пришлось направить в другие аэропорты. Проблемы с рейсами могут продолжиться и в течение дня из-за того, что самолеты ночью не могли приземлиться и вылететь по предусмотренному графику.

Командующий пограничной службы, генерал Рустам Любаев впоследствии сказал, что перехватили 12 метеозондов, а всего радары Воздушных сил зафиксировали более 200 таких объектов.

Глава Национального центра реагирования на кризисные ситуации Вильмантас Виткаускас сказал, что такое массовое появление метеозондов имеет признаки скоординированной операции.

Как известно, перед этим работу ряда европейских аэропортов срывали подъемом неизвестных дронов вблизи аэродромов. Эта серия инцидентов началась с двух самых громких случаев в Дании, где загадочные БПЛА появились не только возле аэропортов, но и военных объектов.

Случаи активизировали работу над европейской "стеной дронов".