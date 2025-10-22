Зеленський: Україна готова до дипломатії, але не за умови дарування своєї землі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії з РФ для завершення війни, але не за умови дарування агресору своєї землі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у середу під час візиту до Швеції.

Зеленський вкотре повторив, що Україна готова до припинення вогню та до дипломатичних кроків для зупинки війни.

"Але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це питання не про кілометри, це питання про домівки, про наших людей, історію. Це наша територіальна цілісність", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що говорив про це і президенту США Дональду Трампу.

Водночас, за словами Зеленського, Україна не бачить готовності до дипломатії з боку Росії.

"Всі ті дипломатичні потуги, які вона демонструє своїми дзвінками або меседжами – для того, щоби відкласти сильні рішення Америки і Європи, як ось запровадження санкцій", – сказав президент.

Він наголосив, що коли Росія буде готова до дипломатії, "ми це побачимо".

Західні агентства неофіційно дізналися, що після розмови Дональда Трампа й Владіміра Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним у Будапешті, про яку вони нещодавно домовились.

Неназваний представник Білого дому сказав журналістам, що у Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Лаврова та Рубіо, яка планувалася для підготовки зустрічі на найвищому рівні.