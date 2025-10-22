Зеленский: Украина готова к дипломатии, но не с условием отказа от своей земли

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии с РФ для завершения войны, но не при условии передачи агрессору своей земли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в среду во время визита в Швецию.

Зеленский в очередной раз повторил, что Украина готова к прекращению огня и к дипломатическим шагам для остановки войны.

"Но не при условии, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это вопрос не о километрах, это вопрос о домах, о наших людях, истории. Это наша территориальная целостность", – сказал Зеленский.

Он отметил, что говорил об этом и президенту США Дональду Трампу.

В то же время, по словам Зеленского, Украина не видит готовности к дипломатии со стороны России.

"Все те дипломатические потуги, которые она демонстрирует своими звонками или месседжами – для того, чтобы отложить сильные решения Америки и Европы, такие как введение санкций", – сказал президент.

Он подчеркнул, что когда Россия будет готова к дипломатии, "мы это увидим".

Западные агентства неофициально узнали, что после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отвержение Россией немедленного прекращения огня в Украине поставило под сомнение проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они недавно договорились.

Неназванный представитель Белого дома сказал журналистам, что в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки встречи на высшем уровне.