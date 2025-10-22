Директор ограбленного Лувра заявила о проблемах с системой безопасности музея

Директор Лувра Лоранс де Кар во время дачи показаний во французском Сенате, куда ее вызвали из-за недавнего ограбления музея, сказала, что система безопасности учреждения несовершенна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам де Кар, во время ограбления в Лувре работала сигнализация и все камеры видеонаблюдения, но сама система покрывает не всю территорию вокруг музея.

"Есть несколько камер по периметру здания, но они устарели... их количество очень недостаточно, они не охватывают все фасады Лувра, и, к сожалению, со стороны галереи Аполлона единственная камера установлена в западном направлении и поэтому не охватывала балкон, с которого произошло проникновение", – сказала она.

Директор Лувра напомнила, что с 2026 по 2023 год будет продолжаться обновление системы безопасности музея, на которое потратят примерно 80 миллионов евро. Оно, в частности, предусматривает совершенствование внешнего наблюдения.

Во время слушаний де Кар также предложила создать в Лувре "полицейский участок" и запретить парковку возле территории музея.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении общей стоимостью около 88 миллионов евро. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.