В Тбилиси начали задерживать участников проевропейской акции на проспекте Руставели

В Тбилиси правоохранители в среду вечером начали задерживать участников мирной проевропейской акции на проспекте Руставели.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Количество задержанных пока неизвестно. Полиция уже восстановила движение на проспекте, перекрытом демонстрантами.

Ранее одна из участниц акции залезла на полицейскую машину. По информации из соцсетей, она выразила поддержку осужденной журналистке Мзии Амаглобели, которую в среду Европарламент наградил премией Сахарова.

Известно, что среди задержанных на проспекте Руставели – врач Важа Гаприндашвили, который в 2019 году был задержан на административной границе с оккупированными территориями и провел в тюрьме в Цхинвали 48 дней.

Police snatched several protesters after Rustaveli Avenue was again blocked as part of daily Tbilisi rallies. Dozens were detained in the past days amid stricter protest laws.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/rbHIesKSto – Civil.ge (@CivilGe) October 22, 2025

Вечер среды стал первым, когда демонстрантов начали задерживать непосредственно у парламента после вступления в силу новых законов, ограничивающих проведение митингов.

За "незаконное перекрытие" дороги теперь предусмотрен административный арест, а за повторное нарушение – уголовное дело.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий власти, попытались штурмовать президентский дворец, произошли столкновения.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что будет делать все для нейтрализации крупнейшей оппозиционной партии страны.