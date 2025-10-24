В Ирландии проходят выборы президента

В Ирландии в пятницу проходят президентские выборы, накануне которых опросы общественного мнения прогнозируют уверенную победу левой независимой кандидатке Кэтрин Коннолли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

По результатам опроса, обнародованного в четверг, Коннолли набрала 40% голосов против 25% у ее соперницы, бывшей министра правительства Хизер Хамфрис.

После корректировки данных с учетом тех, кто еще не определился или планирует испортить свой бюллетень, Коннолли набрала 55%, а Хамфрис – 35%.

Два опроса, проведенные в начале этой недели, также дали 68-летней Коннолли значительное преимущество в гонке за место преемника Майкла Хиггинса, который пробыл на посту два семилетних срока.

Президентский пост в Ирландии является в основном церемониальным, но победа Коннолли станет унижением для правоцентристского правительства.

Хотя президент не имеет полномочий формировать законы или политику, бывшие президенты высказывали свое мнение по важным вопросам. Хиггинс, в частности, высказывался по поводу войны в Газе и расходов государств НАТО.

Коннолли, одна из ведущих пропалестинских голосов в парламенте, сформировала коалицию, объединившую большинство оппозиционных партий, включая крупнейшую из них – Sinn Fein, которая решила не выдвигать собственного кандидата.

Напомним, Ирландия будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2026 года. Страна поддерживает идею того, что Украина и Молдова должны двигаться вместе в переговорном процессе о вступлении в ЕС.

В сентябре Ирландия передала Украине роботов для разминирования и автомобили.