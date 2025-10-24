Премʼєр Канади відреагував на припинення Трампом торговельних переговорів

Канадський премʼєр-міністр Марк Карні у пʼятницю сказав, що його країна готова продовжити переговори про торгівлю зі США, які були несподівано припинені напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

Перед посадкою на літак Карні сказав журналістам, що канадські урядовці вели "конструктивні" переговори зі своїми американськими колегами.

Він додав, що Канада "готова продовжити цей прогрес і розвивати його, коли американці будуть готові до таких обговорень".

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що припиняє торговельні перемовини з Канадою.

Приводом став один з меседжів інформаційної кампанії, яку запустив прем’єр канадської провінції Онтаріо Даг Форд. У відеоролику є фрагмент звернення президента США Рональда Рейгана у 1987 році, де він застерігає від торгових воєн.

Трамп у вересні оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, виключивши продукцію, що охоплювалася угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року.

Прем’єр Канади Марк Карні за останній місяць неодноразово їздив до Вашингтона на торговельні перемовини.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.