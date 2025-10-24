Премьер Канады отреагировал на прекращение Трампом торговых переговоров

Канадский премьер-министр Марк Карни в пятницу сказал, что его страна готова продолжить переговоры о торговле с США, которые были неожиданно прекращены накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Перед посадкой на самолет Карни сказал журналистам, что канадские чиновники вели "конструктивные" переговоры со своими американскими коллегами.

Он добавил, что Канада "готова продолжить этот прогресс и развивать его, когда американцы будут готовы к таким обсуждениям".

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой.

Поводом стал один из месседжей информационной кампании, которую запустил премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд. В видеоролике есть фрагмент обращения президента США Рональда Рейгана в 1987 году, где он предостерегает от торговых войн.

Трамп в сентябре объявил 35-процентные тарифы на весь импорт из Канады, исключив продукцию, которая охватывалась соглашением между США, Канадой и Мексикой 2020 года.

Премьер Канады Марк Карни за последний месяц неоднократно ездил в Вашингтон на торговые переговоры.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.