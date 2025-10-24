Глава канадской провинции отзывает рекламу о тарифах, которая разозлила Трампа

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд сказал, что отзовет политическую рекламу о вреде тарифов, в ответ на которую президент США Дональд Трамп приостановил торговые переговоры с Мексикой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Форд сказал, что после разговора с премьером Канады Марком Карни решил "приостановить свою рекламную кампанию в США с понедельника, чтобы можно было возобновить торговые переговоры".

"Люди выбрали наше правительство, чтобы защитить Онтарио – наших работников, предприятия, семьи и общины. Именно это я и делаю. Как я уже сказал сегодня: Канада и США – соседи, друзья и союзники. Вместе мы гораздо сильнее", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой.

Поводом стал один из месседжей информационной кампании, которую запустил премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд. В видеоролике есть фрагмент обращения президента США Рональда Рейгана в 1987 году, где он предостерегает от торговых войн.

Трамп в сентябре объявил 35-процентные тарифы на весь импорт из Канады, исключив продукцию, которая охватывалась соглашением между США, Канадой и Мексикой 2020 года.

Премьер Канады Марк Карни за последний месяц неоднократно ездил в Вашингтон на торговые переговоры.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.