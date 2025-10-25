Німецька компанія зробила рекламу після використання її підйомника у пограбуванні Лувру

Німецька компанія Böcker перетворила участь свого меблевого ліфта у пограбуванні Лувру у Парижі на успішну рекламну кампанію, залучивши мільйони користувачів у соцмережах і отримавши нові замовлення на продукт.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Німецька сімейна компанія Böcker опинилася в центрі міжнародної уваги після того, як злодії використали один із її меблевих ліфтів під час зухвалого пограбування Лувра в Парижі.

Підйомник Agilo, який допоміг злодіям проникнути до музею та викрасти коштовності Наполеона на суму близько 88 млн євро, став основою нової рекламної кампанії компанії.

У соцмережах Böcker запустила кампанію із слоганом "Коли потрібно діяти швидко", демонструючи фотографії підйомника та наголошуючи на його можливостях: він може перевозити до 400 кг "тихо, як шепіт".

Фото: Facebook

Керівниця компанії Юлія Шарвац пояснила, що вони спочатку були шоковані використанням пристрою у злочині, проте після того, як стало зрозуміло, що ніхто не постраждав, вирішили подати це з іронією та створити креативну рекламу.

"Після того, як стало очевидно, що ніхто не постраждав, ми почали жартувати і придумувати слогани, які нам здавалися смішними", – поділилася вона.

Пости в Instagram охопили понад 1,7 млн людей, тоді як зазвичай вони досягають 15–20 тисяч. Більшість коментарів були позитивними, хоча деякі користувачі вважали гумор компанії "без смаку".

Böcker, заснована в 1958 році та зосереджена на традиціях і інноваціях, налічує близько 600 співробітників і тепер, завдяки неочікуваному піару, отримала кілька запитів на оренду свого підйомника у Франції.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.

Прокурорка Парижа Лора Беккуа, яка веде розслідування щодо викрадення коштовностей з Лувру, оптимістично оцінює шанси знайти зловмисників.

Після резонансного пограбування Лувр перевіз деякі коштовності в Банк Франції.