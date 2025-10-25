Немецкая компания сделала рекламу после использования ее подъемника в ограблении Лувра

Немецкая компания Böcker превратила участие своего мебельного лифта в ограблении Лувра в Париже в успешную рекламную кампанию, привлекая миллионы пользователей в соцсетях и получив новые заказы на продукт.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Немецкая семейная компания Böcker оказалась в центре международного внимания после того, как воры использовали один из ее мебельных лифтов во время дерзкого ограбления Лувра в Париже.

Подъемник Agilo, который помог ворам проникнуть в музей и похитить драгоценности Наполеона на сумму около 88 млн евро, стал основой новой рекламной кампании компании.

В соцсетях Böcker запустила кампанию со слоганом "Когда нужно действовать быстро", демонстрируя фотографии подъемника и подчеркивая его возможности: он может перевозить до 400 кг "тихо, как шепот".

Фото: Facebook

Руководительница компании Юлия Шарвац объяснила, что они сначала были шокированы использованием устройства в преступлении, однако после того, как стало ясно, что никто не пострадал, решили подать это с иронией и создать креативную рекламу.

"После того, как стало очевидно, что никто не пострадал, мы начали шутить и придумывать слоганы, которые нам казались смешными", – поделилась она.

Посты в Instagram охватили более 1,7 млн человек, тогда как обычно они достигают 15–20 тысяч. Большинство комментариев были положительными, хотя некоторые пользователи считали юмор компании "безвкусным".

Böcker, основанная в 1958 году и сосредоточенная на традициях и инновациях, насчитывает около 600 сотрудников и теперь, благодаря неожиданному пиару, получила несколько запросов на аренду своего подъемника во Франции.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.

Прокурор Парижа Лора Беккуа, которая ведет расследование похищения драгоценностей из Лувра, оптимистично оценивает шансы найти злоумышленников.

После резонансного ограбления Лувр перевез некоторые драгоценности в Банк Франции.