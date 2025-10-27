Орбан просив Папу Римського підтримати "антивоєнні зусилля" Угорщини

Угорський прем’єр Віктор Орбан повідомив, що на зустрічі з Папою Римським Левом XIV у понеділок обговорив "антивоєнні зусилля" Угорщини для завершення війни в Україні.

Про це Орбан написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Орбана, він попросив "підтримки антивоєнних зусиль Угорщини" під час приватної аудієнції з Папою Римським.

За інформацією пресслужби Святого Престолу, під час переговорів було підкреслено "міцні двосторонні відносини" між Ватиканом та Угорщиною. Увага також була приділена ситуації на Близькому Сході та європейським питанням, зокрема війні в Україні, пише Vatican News.

Нагадаємо, Орбан та американський президент Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня для обговорення американських санкцій проти російської нафти.

Нещодавно Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти американські санкції.

Президент США Дональд Трамп відреагував на наміри Угорщини знайти спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній.