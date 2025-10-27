Орбан просил Папу Римского поддержать "антивоенные усилия" Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что на встрече с Папой Римским Львом XIV в понедельник обсудил "антивоенные усилия" Венгрии для завершения войны в Украине.

Об этом Орбан написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, он попросил "поддержки антивоенных усилий Венгрии" во время частной аудиенции с Папой Римским.

По информации пресс-службы Святого Престола, во время переговоров были подчеркнуты "крепкие двусторонние отношения" между Ватиканом и Венгрией. Внимание также было уделено ситуации на Ближнем Востоке и европейским вопросам, в частности войне в Украине, пишет Vatican News.

Напомним, Орбан и американский президент Дональд Трамп встретятся на следующей неделе для обсуждения американских санкций против российской нефти.

Недавно Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти американские санкции.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на намерения Венгрии найти способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний.