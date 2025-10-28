"Лукойл" продает зарубежные активы из-за санкций США

Российский энергетический гигант "Лукойл" прекратит свою международную деятельность после того, как компания попала под жесткие санкции США на фоне усилий Дональда Трампа заставить Кремль прекратить войну против Украины.

Об этом компания объявила в понедельник, пишет "Европейская правда".

В заявлении "Лукойл" подтвердил, что начал поиск покупателей для своих зарубежных активов.

"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних компаний некоторыми государствами, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато", – говорится в сообщении.

Управление по контролю за иностранными активами США установило срок до 21 ноября, в течение которого компания должна прекратить свою деятельность за рубежом, иначе ей грозят значительные штрафы.

В своем заявлении в понедельник "Лукойл" сообщил, что выполнит требования и, если потребуется, попросит о продлении срока, чтобы облегчить продажу.

Санкции означают, что компании, которых они касаются, должны будут продать свои европейские предприятия и прекратить поставки нефти своим покупателям на континенте, что открывает перспективу юридических санкций для любой фирмы, которая продолжает с ними сотрудничать.

На "Роснефть" и "Лукойл" приходится около двух третей из 4,4 миллиона баррелей нефти, которые Россия экспортирует ежедневно, пишет Politico.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии отказа от российской нефти и газа.