Рейтинг правящей партии Великобритании обвалился до рекордного минимума

Лейбористская партия премьер-министра Великобритании Кира Стармера потерпела падение рейтинга до самого низкого показателя в истории опросов социологической компании YouGov.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

В последнем опросе YouGov, опубликованном во вторник, рейтинг британских лейбористов упал до 17%. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем у лидера – правопопулистской партии Reform UK.

Сейчас лейбористы под руководством Стармера имеют более низкие рейтинги, чем Консервативная партия под руководством предыдущего премьера Риши Сунака: ее самый низкий рейтинг тогда составлял 18%.

Для сравнения: на досрочных парламентских выборах 2024 года Лейбористская партия получила 34% голосов избирателей.

Падение рейтинга лейбористов произошло на фоне ряда внутриполитических проблем, в частности потери ими места в парламенте во время довыборов в одном из округов Уэльса, которое партия удерживала несколько десятилетий.

Также на популярность правительства Стармера влияет рост показателей нелегальной миграции и ошибочное освобождение осужденного за сексуальные преступления из тюрьмы в Англии.