Министр культуры Литвы не смог ответить, чей Крым

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс от ультраправой партии "Заря Немана" заявил, что вопрос о принадлежности Крыма является провокационным, и не стал давать на него ответ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Delfi.

Журналистка издания lrytas.lt попыталась узнать позицию министра о принадлежности украинского Крыма.

"Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры", – ответил Адомавичюс после паузы, возникшей после вопроса, кому принадлежит Крым.

"Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно... Есть граница, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", – продолжил министр не отвечать на поставленный вопрос.

Долгой паузой он также встретил вопрос о том, что для него как для человека и политика означала бы победа Украины.

"Наверное, лучше всего это знают сами украинцы – что для них является победой. Не мы. Мы не можем понять их так глубоко, как они сами видят ситуацию. Так же, как мы, Литва, осознали свою победу, когда вышли из оккупации, из-под гнета и стали свободными, так и они должны сами определить свою победу. Это их путь. Каждый должен пройти свой путь. Мы можем только помочь, поддержать", – сказал Адомавичюс.

Одним из первых зарубежных визитов министра станет поездка в Украину.

Напомним, в последние дни в Литве прошли протесты против назначения Адомавичюса, представляющего ультраправую партию "Заря Немана", на должность министра культуры. В частности, звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра после встречи с президентом.

Оппозиция в Сейме просит премьера Ингу Ругинене объяснить решение о предоставлении должности Адомавичюсу.

На 5 октября планируется предупредительная забастовка культурно-художественной сферы.