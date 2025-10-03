Меркель невдоволена, що Макрона запросили виступити на 35-й річниці об'єднання Німеччини

Колишня канцлерка Ангела Меркель розкритикувала список промовців на центральній церемонії з нагоди 35-ї річниці возз'єднання Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Серед тих, хто має виступити на церемонії в Саарбрюкені – президент Франції Емманюель Макрон, а також канцлер Фрідріх Мерц і міністр-президент землі Саар Анке Релінгер (СДПН).

Меркель сказала, що вона сама поважає Макрона: "Але, можливо, хтось зі Східної Європи або Східної Німеччини міг би бути обраний запрошеним спікером, щоб відзначити 35-річчя возз'єднання Німеччини".

Церемонія, яка розпочнеться опівдні, цього року відбувається в Саарланді, оскільки ця земля головує у ФРН. Макрон запрошений як почесний гість. Сам Мерц планує виголосити промову, спрямовану в майбутнє. Він не хоче в Саарбрюкені надто озиратися назад, а скоріше торкнеться питань, "які вважає нагальними для вирішення проблем у нашій країні".

Церемонія в Саарбрюкені супроводжуватиметься громадським фестивалем, мистецтвом, музикою та дискусіями. Урочистості пройдуть під гаслами "Майбутнє через зміни" та "Святкуймо те, що нас об'єднує".

3 жовтня 1990 року дві німецькі держави були об'єднані після більш ніж 40 років поділу, згідно з нормами західнонімецького Основного закону, приблизно через рік після мирної революції в НДР і відкриття німецько-німецького кордону. Хоча умови життя поступово стали рівнішими, опитування показують, що багато людей сьогодні розчаровані.

Наприклад, згідно з опитуванням YouGov, 30% респондентів по всій країні заявили, що східні та західні німці мають більше відмінностей, ніж об'єднані. Лише 16% вважають, що схожість переважає над відмінностями.

У новому політичному барометрі ZDF дев'ять з десяти респондентів заявили, що вони принципово вважають об'єднання Німеччини правильним рішенням.

Водночас 47% на Заході і 57% на Сході заявили, що проблеми об'єднання залишаються значною мірою невирішеними. У поточному опитуванні ARD "Deutschlandtrend" 61% висловив себе як дуже задоволений або задоволений станом об'єднання Німеччини, в той час, як 34% висловили себе як менш задоволені або зовсім не задоволені.

Через 35 років після об’єднання Німеччини між цими регіонами досі зберігаються значні відмінності – у рівні заробітної плати, пенсій та у політичних настроях.