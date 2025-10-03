Меркель недовольна, что Макрона пригласили выступить на 35-й годовщине объединения Германии

Бывший канцлер Ангела Меркель раскритиковала список выступающих на центральной церемонии по случаю 35-й годовщины воссоединения Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Среди тех, кто должен выступить на церемонии в Саарбрюккене – президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер Фридрих Мерц и министр-президент земли Саар Анке Релингер (СДПГ).

Меркель сказала, что она сама уважает Макрона: "Но, возможно, кто-то из Восточной Европы или Восточной Германии мог бы быть выбран в качестве приглашенного спикера, чтобы отметить 35-летие воссоединения Германии".

Церемония, которая начнется в полдень, в этом году проходит в Саарланде, поскольку эта земля председательствует в ФРГ. Макрон приглашен в качестве почетного гостя. Сам Мерц планирует произнести речь, направленную в будущее. Он не хочет в Саарбрюккене слишком оглядываться назад, а скорее затронет вопросы, "которые я считаю неотложными для решения проблем в нашей стране".

Церемония в Саарбрюккене будет сопровождаться общественным фестивалем, искусством, музыкой и дискуссиями. Торжества пройдут под лозунгами "Будущее через изменения" и "Празднуем то, что нас объединяет".

3 октября 1990 года два немецких государства были объединены после более чем 40 лет разделения, согласно нормам западногерманского Основного закона, примерно через год после мирной революции в ГДР и открытия границы. Хотя условия жизни постепенно стали более равными, опросы показывают, что многие люди сегодня разочарованы.

Например, согласно опросу YouGov, 30% респондентов по всей стране заявили, что восточные и западные немцы имеют больше различий, чем объединенные. Лишь 16% считают, что сходство преобладает над различиями.

В новом политическом барометре ZDF девять из десяти респондентов заявили, что они принципиально считают объединение Германии правильным решением.

В то же время 47% на Западе и 57% на Востоке заявили, что проблемы объединения остаются в значительной степени нерешенными. В текущем опросе ARD "Deutschlandtrend" 61% выразил себя как очень довольный или довольный состоянием объединения Германии, в то время как 34% выразили себя как менее довольные или совсем не довольные.

Через 35 лет после объединения Германии между этими регионами до сих пор сохраняются значительные различия – в уровне заработной платы, пенсий и в политических настроениях.