В Словении могут начать расследование в отношении премьера из-за вмешательства в работу полиции

Специализированная государственная прокуратура Словении обратилась в суд с просьбой начать судебное расследование в отношении премьер-министра Роберта Голоба по обвинениям во вмешательстве в кадровые вопросы полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом прокуратура сообщила в комментарии агентству AFP.

В прокуратуре сказали, что "подали ходатайство о расследовании" по обвинению в предоставлении подарков в обмен на незаконное посредничество, не называя имени Голоба.

В правительстве Словении, в свою очередь, сказали, что ходатайство о судебном расследовании было подано в четверг, а сам Голоб "будет полностью сотрудничать" со следствием, если суд примет решение его начать.

Дело связано с обвинением, которое против премьера Словакии выдвинула бывшая министр внутренних дел Татьяна Бобнар еще в 2022 году.

Она утверждала, что Голоб в том, что он попросил ее и руководителя полиции "очистить" полицейские силы, имея в виду должностных лиц, назначенных при предыдущем правительстве Янеза Янши.

Сам Голоб неоднократно отвергал эти обвинения.

Ранее сообщалось, что задержание двух предполагаемых российских шпионов в Словении в ноябре 2022 года стало предметом обвинений в адрес премьер-министра Роберта Голоба во вмешательстве в работу правоохранительных органов.