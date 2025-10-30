Молдова хочет регулировать посылки из Китая из-за нашествия дешевых товаров

В правительстве Молдовы размышляют над мерами регулирования посылок со сверхдешевыми товарами с таких онлайн-платформ, как Temu и Joom.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сказал депутат правящей партии PAS Раду Мариан.

Депутат сказал, что среди вопросов, которые, вероятно, рассмотрят при новом парламенте и правительстве, будет регулирование посылок с онлайн-платформ вроде Temu и Joom, которые предлагают товары за копеечные цены.

Он отметил, что это, с одной стороны, возможность для людей приобрести вещи по более низким ценам, однако также рост потока этих посылок наносит ущерб местным производителям.

"Китай активно инвестирует в свою промышленность и предоставляет огромные субсидии, что приводит к чрезмерному производству. Как следствие, товары становятся очень дешевыми. Но они подрывают работу наших местных предпринимателей, сокращают их продажи и мешают сохранять рабочие места", – отметил депутат.

"Нужно искать решение, которое не навредит экономике и рабочим местам в долгосрочной перспективе", – добавил Раду Мариан.

По его словам, обсуждение возможных нововведений в этой сфере начнется после формирования нового правительства.

Подобные дискуссии начались и в других странах. Так, в Эстонии также размышляют над иным регулированием, потому что поток товаров с китайских онлайн-платформ за короткое время вырос в десять раз.

В Германии начали расследование в отношении Temu с целью проверить условия для торговцев и отношение компании к поставщикам. В Италии платформу Shein оштрафовали на миллион евро за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.

Обеспокоенность вызвала не только конкуренция, но и сомнительная безопасность и качество продукции.