СМИ пишут о четырех новых задержанных по делу об ограблении Лувра

В среду в Париже задержали четырех новых подозреваемых по делу о скандальном ограблении Лувра.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Задержания произошли в 8 вечера в среду в 16-м округе Парижа.

По словам анонимного собеседника в полиции, все четверо пока остаются под стражей и одного из них считают одним из ключевых подозреваемых по делу.

Перед этим BFMTV со ссылкой на свои источники сообщали о задержании третьего подозреваемого, в дополнение к двум, которые находятся под стражей с субботы и частично признали вину.

Поэтому количество задержанных вероятно возросло до шести человек. Непосредственными участниками ограбления были четверо мужчин.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября.

Поиски украденных драгоценностей – кроме двух, которые грабители потеряли во время бегства – до сих пор продолжаются. В связи с этим опасаются, что с них снимут драгоценные камни, а металл переплавят.

К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в том числе из Германии и Интерпола.