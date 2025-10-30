Кількасот литовських фур застрягли у Білорусі через закриття кордону

Кілька сотень вантажівок з литовською реєстрацією застрягли у Білорусі через те, що не встигли виїхати до урядового рішення про закриття кордону.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У національній асоціації автоперевізників Linava звернулися до уряду Литви з проханням знайти рішення щодо сотень литовських вантажівок, які не встигли виїхати з Білорусі до закриття кордону, що триватиме щонайменш місяць.

Водії, що опинились у такій ситуації, намагаються їхати в об’їзд через Польщу або Латвію, але на цих кордонах тепер виникли великі черги. Для перевізників це означає "додаткові витрати, неможливість відпочинку і зрив ланцюжків постачання".

Деякі вантажівки взагалі не можуть поїхати в об’їзд, тому що пройшли процедури на білоруському пункті, а через литовський їх не пропускають.

Схожі труднощі виникли і у польських перевізників після того, як Польща у період російсько-білоруських навчань "Запад" закривала свій кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, з 27 жовтня Литва оголосила про безстрокове закриття кордону з Білоруссю після системних порушень повітряного простору десятками метеозондів з Білорусі, що зірвало роботу литовських аеропортів.

Згодом вирішили, що кордон буде закритий до 30 листопада, після чого рішення переглянуть. Пункт пропуску "Шальчинінкай" буде закритий повністю, а через пункт "Медінінкай" буде здійснюватися пропуск окремих категорій, для яких зробили виняток (дипломатів, литовців, що повертаються додому, та членів їхніх родин, інших громадян країн ЄС і НАТО та членів родин тощо).

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з російського Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

У Білорусі вважають, що Литва закрила кордон, щоб отримати більше грошей від ЄС.