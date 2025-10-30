Несколько сотен литовских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границы

Несколько сотен грузовиков с литовской регистрацией застряли в Беларуси из-за того, что не успели выехать до правительственного решения о закрытии границы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В национальной ассоциации автоперевозчиков Linava обратились к правительству Литвы с просьбой найти решение по сотням литовских грузовиков, которые не успели выехать из Беларуси до закрытия границы, которое продлится минимум месяц.

Водители, оказавшиеся в такой ситуации, пытаются ехать в объезд через Польшу или Латвию, но на этих границах теперь возникли большие очереди. Для перевозчиков это означает "дополнительные расходы, невозможность отдыха и срыв цепочек поставок".

Некоторые грузовики вообще не могут поехать в объезд, потому что прошли процедуры на белорусском пункте, а через литовский их не пропускают.

Похожие трудности возникли и у польских перевозчиков после того, как Польша в период российско-белорусских учений "Запад" закрывала свою границу с Беларусью.

Напомним, с 27 октября Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после системных нарушений воздушного пространства десятками метеозондов из Беларуси, что сорвало работу литовских аэропортов.

Впоследствии решили, что граница будет закрыта до 30 ноября, после чего решение пересмотрят. Пункт пропуска "Шальчининкай" будет закрыт полностью, а через пункт "Медининкай" будет осуществляться пропуск отдельных категорий, для которых сделали исключение (дипломатов, литовцев, возвращающихся домой, и членов их семей, других граждан стран ЕС и НАТО и членов семей и т.д.).

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из российского Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеозондами.

В Беларуси считают, что Литва закрыла границу, чтобы получить больше денег от ЕС.