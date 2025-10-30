Британія не зніматиме санкції з Додіка після рішення США

Позбавлений мандата президента Республіки Сербської Мілорад Додік і членкиня президії Боснії і Герцеговини Желька Цвіянович залишаються під санкціями Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це британське Міністерство закордонних справ повідомило на запит "Радіо Свобода".

Британське МЗС попросили прокоментувати рішення Міністерства фінансів США виключити Додіка, Цвіянович та ще майже пів сотні фізичних та юридичних осіб зі списку санкцій.

У відповіді відомства зазначається, що режим санкцій Британії дозволяє вводити санкції проти тих, хто підриває або загрожує суверенітету, територіальній цілісності, міжнародній правосуб'єктності або конституційному порядку Боснії і Герцеговини.

"Мілорад Додік і Желька Цвіянович все ще перебувають під санкціями за такі дії. Санкції мають свою мету. Ми сподіваємося, що Мілорад Додік і Желька Цвіянович змінять свій нинішній курс і продемонструють фундаментальну прихильність до дотримання Дейтонської мирної угоди та державних інститутів Боснії і Герцеговини", – йдеться у відповіді.

У серпні 2025 року було підтверджено вирок Мілораду Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині, після чого його позбавили мандата президента РС.

Зазначимо, що проти Додіка запровадили власні санкції низка європейських держав.