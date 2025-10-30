Британия не будет снимать санкции с Додика после решения США

Лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик и член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович остаются под санкциями Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом британское Министерство иностранных дел сообщило по запросу "Радио Свобода".

Британское МИД попросили прокомментировать решение Министерства финансов США исключить Додика, Цвиянович и еще почти полсотни физических и юридических лиц из списка санкций.

В ответе ведомства отмечается, что режим санкций Великобритании позволяет вводить санкции против тех, кто подрывает или угрожает суверенитету, территориальной целостности, международной правосубъектности или конституционному порядку Боснии и Герцеговины.

"Милорад Додик и Желька Цвиянович все еще находятся под санкциями за такие действия. Санкции имеют свою цель. Мы надеемся, что Милорад Додик и Желька Цвиянович изменят свой нынешний курс и продемонстрируют фундаментальную приверженность соблюдению Дейтонского мирного соглашения и государственных институтов Боснии и Герцеговины", – говорится в ответе.

В августе 2025 года был подтвержден приговор Милораду Додику за неповиновение решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, после чего он был лишен мандата президента РС.

Отметим, что против Додика ввели собственные санкции ряд европейских государств.